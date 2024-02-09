Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 9-11 лютого: безкоштовні виставки, кіно, фестивалі

Афіша Одеси на 9-11 лютого: безкоштовні виставки, кіно, фестивалі

Ці вихідні будуть не лише теплими згідно прогнозу синоптиків, а й згідно нашого огляду – надзвичайно активними. Дивіться самі: два фестивалі, один в Кірсі, другий в парку Горького, покази фільмів, майстер класи, презентації книг та лекції.

А ще не забудьте про Новий рік. Так, за східним календарем. А це означає, що зима остаточно відступає і надалі на нас чекає весна та відродження в будь яких сенсах. 

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 9 лютого, 13:30

Що: Декоративна творчість.Сучасний колаж
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 9 лютого, 15:00

Що: Презентація видання «Народний герой України»
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 9 лютого, 17:00

Що: Історичний фестиваль “Лицарі південних берегів”
Де: Новосельського, 68, Кірха
Коли: 10 – 11  лютого, 11:00 – 20.00

Що: Документальний фільм “Хто ми? Психоаналіз українців”
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 10 лютого, 15:00

Що: Лекція  “Буржуазія Півдня”
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 10 лютого, 15:00

Що: Виставка ілюстрацій “Товариство загублених рукавичок”
Де: Корольова, 46, Бібліотека для юнацтва
Коли: 10 лютого: 17:00

Що: Кінопоказ “Під сонцем Тоскани”
Де: Мала Арнаутська, 66, Норма віта
Колі: 10 лютого, 17:00

Що: Благодійний фестиваль Зимова казка
Де: Парк Горького
Коли: 11 лютого: 12:00 – 17:00

 

Що: Зустріч  “Кохання по-одеськи”
Де: Мала Арнаутська, 66 Норма Віта
Коли: 11 лютого, 15:00
Реєстрація: https://forms.gle/AcRxdKTxgsVWpuvs6

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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