Афіша Одеси на 9-11 лютого: безкоштовні виставки, кіно, фестивалі

А ще не забудьте про Новий рік. Так, за східним календарем. А це означає, що зима остаточно відступає і надалі на нас чекає весна та відродження в будь яких сенсах.

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 9 лютого, 13:30

Що: Декоративна творчість.Сучасний колаж

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 9 лютого, 15:00

Що: Презентація видання «Народний герой України»

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 9 лютого, 17:00

Що: Історичний фестиваль “Лицарі південних берегів”

Де: Новосельського, 68, Кірха

Коли: 10 – 11 лютого, 11:00 – 20.00

Що: Документальний фільм “Хто ми? Психоаналіз українців”

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 10 лютого, 15:00

Що: Лекція “Буржуазія Півдня”

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 10 лютого, 15:00

Що: Виставка ілюстрацій “Товариство загублених рукавичок”

Де: Корольова, 46, Бібліотека для юнацтва

Коли: 10 лютого: 17:00

Що: Кінопоказ “Під сонцем Тоскани”

Де: Мала Арнаутська, 66, Норма віта

Колі: 10 лютого, 17:00

Що: Благодійний фестиваль Зимова казка

Де: Парк Горького

Коли: 11 лютого: 12:00 – 17:00

Що: Зустріч “Кохання по-одеськи”

Де: Мала Арнаутська, 66 Норма Віта

Коли: 11 лютого, 15:00

Реєстрація: https://forms.gle/AcRxdKTxgsVWpuvs6