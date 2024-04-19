Новости Одессы и Одесской области

А что там на Привозе: молодой картофель и старые проблемы

А что там на Привозе: молодой картофель и старые проблемы

Вот апрель и решил напомнить, что он апрель, а не июль. Погода классическая апрельская, люди на Привозе знакомятся с сезонными «новинками». Что нового, что «старого» на нашем самом известном рынке?

«Боже, что это?!»

Привоз в апреле

Раздается воздушная тревога. Слышны взрывы…

Продавщица с молодым луком:

— Боже, что это?!

Мужчина с мобильником:

— Что это, что это?.. Пишут, что прилет.

— Ни дня без этих новостей. Вот же твари!.. Берите, берите лучок!!! Зеленый, вкусный!!!

— Это что вы там говорите о новостях? Какие новости? Это наши старые проблемы, горе наше уже третий год. А вы даже не реагируете, лук свой рекламируете.

— Ну, вы тоже, как я вижу, никуда не побежали…

Возле молодого картофеля:

— О, уже и молодой картофель появился. Сколько стоит? Сто двадцать? Ага, скоро уже будет дороже клубники. Что это делается? Цены какие-то странные…

Так что со «странными» ценами на Привозе?

Цены на овощи на одесском Привозе

Привоз в апреле

  • картофель – 25-35 грн;
  • картофель «молодой» 90-130 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 50-130 грн;
  • cвёкла – 20-30 грн;
  • кабачки – 70-110 грн;
  • огурцы – 70-110 грн;
  • сладкий перец – 70-130 грн;
  • баклажаны – 60-130 грн;
  • капуста 20-30 грн;
  • капуста «молодая» – 35-45 грн;
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • редис 25-45 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 8 до 15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе

Привоз в апреле

  • яблоки – 15-30 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-140 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • мандарины – 35-80 грн;
  • апельсины – 40-70 грн;
  • клубника – 150-280 грн.

Цены на яйца, творог и брынзу на Привозе

Привоз в апреле

  • яйца (десяток) – 28-55 грн;
  • брынза 130-220 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Цены на говядину и телятину на одесском Привозе

Привоз в апреле

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн;

Цены на свинину на одесском Привозе

Привоз в апреле

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 180-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 120-200 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз в апреле

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Летний Привоз 12 апреля: цветочки в мясном корпусе и знойные цены

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua