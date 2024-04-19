А что там на Привозе: молодой картофель и старые проблемы

«Боже, что это?!»

Раздается воздушная тревога. Слышны взрывы…

Продавщица с молодым луком:

— Боже, что это?!

Мужчина с мобильником:

— Что это, что это?.. Пишут, что прилет.

— Ни дня без этих новостей. Вот же твари!.. Берите, берите лучок!!! Зеленый, вкусный!!!

— Это что вы там говорите о новостях? Какие новости? Это наши старые проблемы, горе наше уже третий год. А вы даже не реагируете, лук свой рекламируете.

— Ну, вы тоже, как я вижу, никуда не побежали…

Возле молодого картофеля:

— О, уже и молодой картофель появился. Сколько стоит? Сто двадцать? Ага, скоро уже будет дороже клубники. Что это делается? Цены какие-то странные…

Так что со «странными» ценами на Привозе?

Цены на овощи на одесском Привозе

картофель – 25-35 грн;

картофель «молодой» 90-130 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 50-130 грн;

cвёкла – 20-30 грн;

кабачки – 70-110 грн;

огурцы – 70-110 грн;

сладкий перец – 70-130 грн;

баклажаны – 60-130 грн;

капуста 20-30 грн;

капуста «молодая» – 35-45 грн;

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 20-25 грн;

редис 25-45 грн;

зелень в пучках «стартует» от 8 до 15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе

яблоки – 15-30 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-140 грн;

лимоны – 35-60 грн;

мандарины – 35-80 грн;

апельсины – 40-70 грн;

клубника – 150-280 грн.

Цены на яйца, творог и брынзу на Привозе

яйца (десяток) – 28-55 грн;

брынза 130-220 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на говядину и телятину на одесском Привозе

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн.

антрекот – 190-200 грн;

Цены на свинину на одесском Привозе

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 180-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 120-200 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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