А что там на Привозе: молодой картофель и старые проблемы

Вот апрель и решил напомнить, что он апрель, а не июль. Погода классическая апрельская, люди на Привозе знакомятся с сезонными «новинками». Что нового, что «старого» на нашем самом известном рынке?
«Боже, что это?!»
Раздается воздушная тревога. Слышны взрывы…
Продавщица с молодым луком:
— Боже, что это?!
Мужчина с мобильником:
— Что это, что это?.. Пишут, что прилет.
— Ни дня без этих новостей. Вот же твари!.. Берите, берите лучок!!! Зеленый, вкусный!!!
— Это что вы там говорите о новостях? Какие новости? Это наши старые проблемы, горе наше уже третий год. А вы даже не реагируете, лук свой рекламируете.
— Ну, вы тоже, как я вижу, никуда не побежали…
Возле молодого картофеля:
— О, уже и молодой картофель появился. Сколько стоит? Сто двадцать? Ага, скоро уже будет дороже клубники. Что это делается? Цены какие-то странные…
Так что со «странными» ценами на Привозе?
Цены на овощи на одесском Привозе
- картофель – 25-35 грн;
- картофель «молодой» 90-130 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 50-130 грн;
- cвёкла – 20-30 грн;
- кабачки – 70-110 грн;
- огурцы – 70-110 грн;
- сладкий перец – 70-130 грн;
- баклажаны – 60-130 грн;
- капуста 20-30 грн;
- капуста «молодая» – 35-45 грн;
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- редис 25-45 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 8 до 15 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе
- яблоки – 15-30 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-140 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- мандарины – 35-80 грн;
- апельсины – 40-70 грн;
- клубника – 150-280 грн.
Цены на яйца, творог и брынзу на Привозе
- яйца (десяток) – 28-55 грн;
- брынза 130-220 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на говядину и телятину на одесском Привозе
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн;
Цены на свинину на одесском Привозе
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 180-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 120-200 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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