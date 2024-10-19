В одній із громад Одеської області обіцяють «ліквідувати» всіх бродячих собак

Відповідну пам’ятку з місцевого паблику «Суворівський вісник» поширили сьогодні одеські Телеграм-канали.

«Пам’ятайте, у громадських місцях не можна залишати тварину без нагляду господаря. Також не відв’язуйте собак в нічний час. Самовигул тварини може нашкодити оточуючим людям та вашому улюбленцю», – йдеться у тексті звернення.

Також мешканців громади попереджають: домашній собака повинен перебувати на прив’язі або без такої, але на ізольованій і добре огородженій території, а «всі інші тварини автоматично прирівнюються до безпритульних».

У разі виявлення безпритульних собак на території населеного пункту місцева влада обіцяє «вжити заходів щодо їх ліквідації».

Нагадаємо, влітку на вулиці Кустанайській у Хаджибейському районі Одеси виявили застреленими двох безпритульних собак. У поліції повідомляли, що розшукують причетного до вбивства для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

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