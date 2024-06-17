40 років у медицині: історія медсестри Ніни Бровченко з Любашівки

40 років у медицині: історія медсестри Ніни Бровченко з Любашівки

У сьогоднішніх умовах психічне здоров’я українців потребує особливої уваги фахівців. За нещодавніми дослідженнями, 77 відсотків громадян почувають себе важко фізично, морально, а також психологічно. Загалом кожен другий українець почувається емоційно гірше, ніж три роки тому. Про милосердя до хворих та професію ми говорили з медсестрою психіатричного кабінету Любашівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Ніною Бровченко.

У серпні сповниться 40 літ, як Ніна Бровченко допомагає головному психіатру Любашівщини Василю Маслову.

Закінчивши Одеське медучилище, Ніна почала працювати медсестрою психіатричного кабінету Любашівської райлікарні.

Її обов’язки — забезпечення роботи психоневрологічного кабінету, де хворим з різними формами психічних захворювань надається спеціалізована, консультативна та лікувально-діагностична допомога.

Як і у 1984 році, коли Ніна Бровченко вперше переступила поріг поліклініки, так і зараз вона сповнена милосердя, співчуття до пацієнтів та їхніх рідних.

— Незчулася, як стрімко промайнуло майже чотири десятиліття. З перших днів роботи мене підтримує мій шеф, лікар-психіатр Василь Микитович — професіонал і великої душі людина, — розповіла Ніна Бровченко. — Працюючи тут, довелося пережити всякого. На щастя, завжди вдавалося вгамувати неврівноважених людей спокійним голосом та добрим словом. Звичайно, бувало різне. Доводилося спільно з правоохоронцями доставляти пацієнтів у спеціалізовані заклади. Іноді хтось із них намагався вирватися, щоб уникнути примусової ізоляції.

Натхнення працювати надає Ніні Андріївні родина — син Євген, онук Максим та невісточка Віка. Не менш важливою є підтримка колег та друзів.

— Зараз багато людей стикається з психічними та психологічними проблемами. Важливо не тримати їх у собі, адже у багатьох є схожі труднощі, особливо зараз. Тож не замикайтеся, не ізолюйтеся, знаходьте пораду та підтримку у лікарів. Бережіть своє ментальне здоров’я, — радить досвідчена медсестра Ніна Бровченко.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
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