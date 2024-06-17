40 лет в медицине: история медсестры Нины Бровченко из Любашевки

В августе исполнится 40 лет, как Нина Бровченко помогает главному психиатру Любашевщины Василию Маслову.

Окончив Одесское медучилище, Нина начала работать медсестрой психиатрического кабинета Любашевской райбольницы.

Ее обязанности — обеспечение работы психоневрологического кабинета, где больным с различными формами психических заболеваний оказывается специализированная, консультативная и лечебно-диагностическая помощь.

Как и в 1984 году, когда Нина Бровченко впервые переступила порог поликлиники, так и сейчас она полна милосердия, сочувствия к пациентам и их родным.

— Не заметила, как стремительно пролетело почти четыре десятилетия. С первых дней работы меня поддерживает мой шеф, врач-психиатр Василий Никитич — профессионал и большой души человек, — рассказала Нина Бровченко, — Работая здесь, пришлось пережить всякое. К счастью, всегда удавалось унять неуравновешенных людей спокойным голосом и добрым словом. Конечно, бывало разное. Приходилось совместно с правоохранителями доставлять пациентов в специализированные учреждения. Иногда кто-то из них пытался вырваться, чтобы избежать принудительной изоляции.

Вдохновение работать дает Нине Андреевне семья — сын Евгений, внук Максим и невестка Вика. Не менее важна поддержка коллег и друзей.

— Сейчас многие люди сталкиваются с психическими и психологическими проблемами. Важно не держать их в себе, ведь у многих есть похожие трудности, особенно сейчас. Поэтому не замыкайтесь, не изолируйтесь, находите совет и поддержку у врачей. Берегите свое ментальное здоровье, — советует опытная медсестра Нина Бровченко.