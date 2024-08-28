Відключення світла в Одесі 29 серпня: чи пом’якшать графіки

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у четвер, 29 серпня 2024 року, по Одеській області, як і по всій території України, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, яке були змушені відновити після масованого обстрілу росіянами 26 серпня.
Як повідомляють енергетики, завтра заходи обмеження споживання електроенергії за графіками знову застосовуватимуться протягом доби.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» уточнили графік відключень світла у регіоні 29 серпня:
- 00:00-15:00 – дві групи;
- 15:00-22:00 – три групи;
- 22:00-24:00 – дві групи.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Одесі було введено екстрені відключення світла (у цьому випадку графіки не діють і відключення можуть тривати необмежений час), але о 13:00 знову повернулися до стабілізаційних.
За інформацією ДТЕК, будуть діяти 3 групи відключень (тобто 12 годин без світла на добу). Передбачається, що світло буде лише у «білій» зоні графіків.