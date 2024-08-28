Відключення світла в Одесі 29 серпня: чи пом’якшать графіки

Як повідомляють енергетики, завтра заходи обмеження споживання електроенергії за графіками знову застосовуватимуться протягом доби.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» уточнили графік відключень світла у регіоні 29 серпня:

00:00-15:00 – дві групи;

15:00-22:00 – три групи;

22:00-24:00 – дві групи.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Одесі було введено екстрені відключення світла (у цьому випадку графіки не діють і відключення можуть тривати необмежений час), але о 13:00 знову повернулися до стабілізаційних.

За інформацією ДТЕК, будуть діяти 3 групи відключень (тобто 12 годин без світла на добу). Передбачається, що світло буде лише у «білій» зоні графіків.