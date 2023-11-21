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Одесская верблюдица обрела свою любовь

Одесская верблюдица обрела свою любовь

Месяц назад к красавице верблюдице Кузе, проживающей в одесском Биопарке, приехал жених по имени Заурбек. И все это время длится их лав-стори.

Об этом написали в Instagram Биопарка.

Трехлетний двугорбый верблюд Заурбек приехал из Николаевского зоопарка. В Одессу его привезли на передержку и с целью размножения. Об этом ранее писала «Одесская жизнь».

В сообщении на странице Биопарка говорится, что лав-стори бывает не только у людей, но и у животных.

Кроме того гостю из Николаева обеспечили комфортные условия. Потому работники парка надеются, что Заурбеку в Одессе понравится.

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Влюбленную парочку можно посетить ежедневно с 10:00 до 17:00.

Напомним, что большинство зоопарков Украины также объединены в Ассоциацию зоопарков Украины (АЗУ). Ассоциация Зоопарков Украины занимается перераспределением поступивших средств в виде помощи. Кроме того, зоопарки сотрудничают в целях обмена животными. Недавно к этому сообществу присоединился и одесский Биопарк.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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