Тритонов, спасенных одесситами после подрыва Каховской ГЭС, вернули домой (фото)

Всего было выпущено 32 тритона: 27 самок и 5 самцов. Об этом рассказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

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После подрыва Каховской дамбы маленьких краснокнижных животных разбрасывало от Тузловских лиманов и по всему побережью Одессы. Часть тритонов обнаружили на пляжах работники нацпарка, часть прибилась к берегам Одессы, где неравнодушные граждане собирали и приносили их в Одесский зоопарк.

Директор зоопарка Игорь Беляков и сотрудники обеспечили тритонам максимально комфортные условия существования в жаркое лето.

Учитывая риски последующего содержания их в неволе специалисты решили вернуть земноводных в дикую природу. Что и было сделано 14-15 сентября.

Специалисты поработали с каждым животным, провели осмотр, сфотографировали, собрали образцы. Эти данные в перспективе помогут понять была ли транслокация успешной.

Воплощение в жизнь намеченных планов требовало от участников настоящего мужества.

Работать пришлось в постоянно обстреливаемом регионе, добирались по разбитым вражескими снарядами дорогам. Такая привычная для этих животных местность как поймы Днепра оказалась недоступной из-за постоянных боевых действий. Поэтому всех тритонов выпустили на территории Нижнеднепровского национального природного парка.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что во время последней ракетной атаки россиян, которая была направлена на припортовую инфраструктуру, был нанесен огромный ущерб окружающей среде Одесской области. По подсчетам экологов сумма составила более 143,7 млн гривен.