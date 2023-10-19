В Одессу из Николаева приехал молодой верблюд: цель путешествия (фото)

Как сообщили на facebook-странице Николаевского зоопарка, Заурбека привезли в Одессу 17 октября. Молодого двугорбого верблюда в возрасте трех лет передали на передержку с целью размножения.

“В Биопарке нашего Заурбека уже ждет «невеста» по имени Кузя”, — сообщили в николаевском зверинце.

Зоопарки в современных условиях – это не отдельные изолированные организации. Полностью выполнять свои функции зоопарки могут только в тесном взаимном сотрудничестве.

“Сотрудничают между собой зоопарки Европы, зоопарки мира. Большинство зоопарков Украины также объединены в Ассоциацию Зоопарков Украины (АЗУ) Association of Zoos of Ukraine – AZU. Ассоциация Зоопарков Украины занимается перераспределением поступивших в качестве помощи средств. И, конечно, зоопарки сотрудничают в целях обмена животными”, — написали на странице Николаевского зоопарка.

Недавно к этом у сообществу присоединился и одесский Биопарк.

Напомним, в сентябре крупнейшая жительница Одесского зоопарка слониха Венди отметила свой 44-й день рождения. А к своему 101-му дню рождения зоопарк открыл новый необычный арт-объект.

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