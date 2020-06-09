Новости Одессы и Одесской области

На Французском бульваре появились «Читающие коты» (фото)

На Французском бульваре появились «Читающие коты» (фото)

В Одессе появилась новая скульптурная композиция «Читающие коты». Ее разместили на заборе школы №60.

Композицию создал скульптур Сергей Кудрявцев, пишет Одесса online.

На создание «Читающих котов» у автора ушло два месяца, еще неделя — на установку.

Сергей Кудрявцев также является автором скульптур котенка Вальтера, сидящего у ног девушки Марго, и черного кота-сфинкса, который “живет” на площади Веры Холодной.

Здесь вы можете проверить, хорошо ли вы ориентируетесь в одесской “Кошачьей тропе”. Оценить знания поможет наш тест.

Фото: Одесса online

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