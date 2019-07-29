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Новости Одессы и Одесской области

На одесской «Кошачьей тропе» поселился новый хвостатик

На одесской «Кошачьей тропе» поселился новый хвостатик

Маршрут «Кошачья тропа» Одессы пополнился еще одним героем. На сей раз — это черный кот-сфинкс. Поселился ушастик на площади Веры Холодной.

Новый кот уж точно знает себе цену, его отличает и тот факт, что хвостатик усажен в клетку, а клетка заперта на замок. Восседает котик на деревянном ящике.

Корреспондент «Одесской жизни» связалась с создателем скульптуры Сергеем Кудрявцевым. Он рассказала, что кота зовут Трушный Татушный. Вот такие у нового кошачьего создания сложные «имя и фамилия». А еще Сергей рассказал, что у Трушного Татушного есть прототип. Это кот-сфинкс Рамзес  — любимчик самого скульптора.

Отметим, что новый кот — не первая скульптура Сергея Кудрявцева, которую можно лицезреть на улицах Одессы. В декабре прошлого года «Одесская жизнь» рассказывала, что на улице Ланжеровской была установлена его скульптурная композиция, изображающая девушку со смартфоном. И, кстати, у ног героини тоже восседает котик по кличке Вальтер, которого она фотографирует с помощью гаджета.

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Мария Котова
Мария Котова
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