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Новости Одессы и Одесской области

Генеральна продюсерка Одеського кінофестивалю претендує на посаду голови Держкіно

Генеральна продюсерка Одеського кінофестивалю претендує на посаду голови Держкіно

На посаду глави Державного агентства з питань кіно претендують, як мінімум, чотири людини.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Так, серед претендентів на посаду голови Державного агентства з питань кіно претендують:

1. Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ), кінопродюсерка Юлія Сінькевич. Про своє бажання стати головою Держкіно вона написала й на своїй фейсбук-сторінці.

⚡️⚡️⚡️БЛИСКАВКА⚡️⚡️⚡️Сьогодні я подала документи на участь у конкурсі на позицію ‘Голови ДержКіно України’ і це…

Gepostet von Julia Sinkevych am Freitag, 1. November 2019

2. Актор серіалів «Свати» та «Слуга народу», сценарист «Слуга народу», режисер російського серіалу «Моя прекрасная няня» Олексій Кірющенко. За даними Вікіпедії, пан Кірющенко має російське громадянство, а в 2015 році отримав посвідку на постійне проживання в Україні. Також у його декларації зазначено рахунок, відкритий у російському банку.

3. Продюсер, власник ТОВ «Дія фільм» Олексій Пантелєєв.

4. Генеральна продюсерка телеканалу «Сонце» Христина Хлапоніна.

Фото: Elle.ua

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