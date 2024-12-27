Анекдот дня: счастливый одесский билет

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
— Алло, это Одесса?
— А вы как думаете?
— Алло, это Рабинович?
— А что?
— Вы знаете, что в Нью-Йорке умер Ваш дядя?
— И все мне?
— Вы знаете сколько за ним долгов?
— Послушайте, куда вы звоните?
Услышано в Одессе:
— Посоветуйте, который час?
Объявление в одесском трамвае:
Стоимость билета 5 рублей. Счастливого – 10 рублей.
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