Анекдот дня: щасливий одеський квиток

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
— Алло, це Одеса?
— А як ви думаєте?
— Алло, це Рабінович?
— А що?
— Ви знаєте, що у Нью-Йорку помер Ваш дядько?
— І все мені?
— Ви знаєте, скільки за ним боргів?
— Слухайте, куди ви дзвоните?
Почуте в Одесі:
— Порадьте, котра година?
Оголошення в одеському трамваї:
Вартість квитка 5 рублів. Щасливого – 10 карбованців.
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