Анекдот дня: почему тетя долго не выходит замуж

Пожилой одессит показывает соседу слуховой аппарат собственного изобретения: простая проволока одним концом в ухо, другим — в карман пиджака.

— Тебе все равно придется раскошелиться на нормальный слуховой аппарат. Эта ерунда не поможет тебе лучше слышать!

— Не совсем так. Когда люди видят ее, они начинают разговаривать громче.

В Одессе на вокзале вдоль перрона идет мужик и монотонно бубнит: газеты, журналы, эротика, гороскопы, анекдоты… Я протягиваю мятую гривну: анекдоты, пожалуйста… Он смотрит гривну на свет, прячет ее в широкие армейские галифе и наклоняет ко мне небритую физиономию: значит так, слушай сюда — возвращается мужик из командировки…

Одесса.

— Тетя, шо ты так долго не выходишь замуж?

— Hикто меня не берет.

— А шо, ты уже у всех спрашивала?

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