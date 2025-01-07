Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему тетя долго не выходит замуж

Анекдот дня: почему тетя долго не выходит замуж

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

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Пожилой одессит показывает соседу слуховой аппарат собственного изобретения: простая проволока одним концом в ухо, другим — в карман пиджака.
— Тебе все равно придется раскошелиться на нормальный слуховой аппарат. Эта ерунда не поможет тебе лучше слышать!
— Не совсем так. Когда люди видят ее, они начинают разговаривать громче.

В Одессе на вокзале вдоль перрона идет мужик и монотонно бубнит: газеты, журналы, эротика, гороскопы, анекдоты… Я протягиваю мятую гривну: анекдоты, пожалуйста… Он смотрит гривну на свет, прячет ее в широкие армейские галифе и наклоняет ко мне небритую физиономию: значит так, слушай сюда — возвращается мужик из командировки…

Одесса.
— Тетя, шо ты так долго не выходишь замуж?
— Hикто меня не берет.
— А шо, ты уже у всех спрашивала?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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