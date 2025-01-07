Анекдот дня: чому тітка довго не виходить заміж

Літній одесит показує сусідові слуховий апарат власного винаходу: простий дріт одним кінцем у вухо, іншим — у кишеню піджака.

— Тобі все одно доведеться розщедритися на нормальний слуховий апарат. Ця нісенітниця не допоможе тобі краще чути!

— Не зовсім так. Коли люди бачать її, вони починають розмовляти голосніше.

В Одесі на вокзалі вздовж перону йде мужик і монотонно бубонить: газети, журнали, еротика, гороскопи, анекдоти… Я простягаю м’яту гривню: анекдоти, будь ласка… Він дивиться гривню на світ, ховає її у широкі армійські галіфе мені неголену фізіономію: значить так, слухай сюди — повертається мужик із відрядження…

Одеса.

— Тітко, що ти так довго не виходиш заміж?

— Ніхто мене не бере.

— А шо, ти вже у всіх питала?

У нас є й інші анекдоти: