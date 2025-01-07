Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: чому тітка довго не виходить заміж

Анекдот дня: чому тітка довго не виходить заміж

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Літній одесит показує сусідові слуховий апарат власного винаходу: простий дріт одним кінцем у вухо, іншим — у кишеню піджака.
— Тобі все одно доведеться розщедритися на нормальний слуховий апарат. Ця нісенітниця не допоможе тобі краще чути!
—  Не зовсім так. Коли люди бачать її, вони починають розмовляти голосніше.

В Одесі на вокзалі вздовж перону йде мужик і монотонно бубонить: газети, журнали, еротика, гороскопи, анекдоти… Я простягаю м’яту гривню: анекдоти, будь ласка… Він дивиться гривню на світ, ховає її у широкі армійські галіфе мені неголену фізіономію: значить так, слухай сюди — повертається мужик із відрядження…

Одеса.
— Тітко, що ти так довго не виходиш заміж?
— Ніхто мене не бере.
— А шо, ти вже у всіх питала?

У нас є й інші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk