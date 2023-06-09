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Анекдот дня: правильный маршрут до Дерибасовской

Анекдот дня: правильный маршрут до Дерибасовской

Доброе утро, Одесса! Сегодня пятница и конец рабочей недели! Чтобы этот день пролетел побыстрее, нужно немного зарядиться юмором.

Останавливает один прохожий другого:

– Вы не подскажете мне. как проехать на Дерибасовскую?

— Пойдешь прямо, потом свернешь направо, там увидишь овощную палатку и Сонечку, за этой палаткой свернешь направо, пройдешь два квартала, там Розочка стоит – газированной водой торгует.

Затем свернешь налево, увидишь трамвайную остановку. Сядешь на седьмой трамвай, на третьей остановке пересядешь на одиннадцатый трамвай, доедешь до конца. Там будет рынок, пойдешь на рынок, купишь себя гуся…

– Зачем мне гусь? Мне нужна Дерибасовская.

– Вот у гуся и спросишь. Зачем ты у меня пытаешься, когда ты стоишь на Дерибасовской?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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