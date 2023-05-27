 Анекдот дня: красота в глазах смотрящего

Доброе утро, Одесса! Выходные начались. А чтоб в понедельник было что вспомнить и рассказать коллеге, их нужно провести продуктивно. А начинать выходные лучше всего с юмора.
– Монечка, мне сказали, что у меня кривые ноги.
– Не переживай, Софочка. Они у тебя не кривые, а красиво изогнутые.
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