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Новости Одессы и Одесской области

Звільненим морякам купили квартири в одному будинку

Звільненим морякам купили квартири в одному будинку

А впродовж декількох тижнів квартири придбають й іншим із 35-х звільнених.

Про це у коментарі телеканалу 112 Україна розповів заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

– Це була ініціатива президента, ми займаємося питанням купівлі квартир, крім моряків, яким уже всім купили квартири. Вони проживатимуть в одному будинку. Ще ми купуємо квартири іншим людям, які були серед тих 35. Це питання одного або двох тижнів, і вони будуть з новим житлом, – зазначив заступник голови ОП.

Нагадаємоукраїнські військовополонені повернулися з Росії 7 вересня. Також повідомлялося, що одеські моряки, звільнені з полону, вже прилетіли додому.

Раніше “Одесская жизнь” писала, скільки полонених українців ще залишаються в Росії.

Фото: Центр журналистских расследований

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