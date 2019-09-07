В Украину из России вернулись политзаключенные и пленные моряки (фото, видео)

В целом освободили 35 человек. Некоторые находились в российском плену с 2014 года. Их отпустили, отправив в обмен столько же заключенных в Россию.

Борт с освобожденными украинцами приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Их встречал лично президент Украины Владимир Зеленский. Родные не скрывали слез и наперебой обнимали пленных. Конкретно Кто вернулся? На родную землю сегодня ступили: корреспондент “Укринформа” во Франции Роман Сущенко, крымский режиссер Олег Сенцов, активист Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов. Кроме того, домой вернулись 24 пленных моряка и сотрудника СБУ, захваченных в Керченском проливе: Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костышин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Безпальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лесовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзыло. Источник: Официальное интернет-представительство президента Украины Фото, видео: lb.ua, соцсети *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.