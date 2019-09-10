Сколько еще пленных украинцев остаются в России?

В день обмена «35 на 35» в СБУ сообщили, что на территории ОРДЛО незаконно удерживается 227 украинцев, поэтому процесс по освобождению граждан Украины продолжается.

Руководитель Центра гражданских свобод и активистка кампании LetMyPeopleGo Александра Матвийчук собрала информацию еще о 86 граждан Украины, содержащихся в России или в аннексированном Крыму.

То есть речь может идти еще о не менее 313 украинцев, заключенных под стражу в России или находящихся в плену на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса и Крыма.

Впрочем, даже эта цифра может быть заниженной по сравнению с фактическим количеством украинских пленников.

Напомним, 7 сентября в Украину из России вернулись 11 политзаключенных и 24 военнопленных моряка.

Фото: bbc.com