Прогноз погоды в Одессе на 24 мая

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Облачно с прояснениями. Днем умеренный дождь. Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-14°С, днем 18-20°С.

Температура морской воды 12-13°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 24 мая

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь.

Днем умеренный дождь, днем местами гроза. Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 9-14°С, днем 18-23°С, местами до 26С°.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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