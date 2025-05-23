Прогноз погоды в Одессе на 24 мая
Облачно с прояснениями. Днем умеренный дождь. Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 18-20°С.
Температура морской воды 12-13°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 мая
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь.
Днем умеренный дождь, днем местами гроза. Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-14°С, днем 18-23°С, местами до 26С°.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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