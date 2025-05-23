Анатолий: «Ни в коем случае! Ни Крым, ни это — надо добить негодяя!».

Екатерина: «Любой выбор, который сделает президент, будет очень осуждаться обществом. Если он отдаст территории, будут осуждать «за что воевали», если он ничего не отдаст, продолжится война, также будет очень много дискуссий по этому поводу. Я не готова дать ответ до сих пор, нужно ли чем-то уступать».

Ольга: «У нас столько людей погибло, и чьей-то жизнью уступить… Если мы уступим, то мне кажется, это все продолжится просто, и все поймут, что так можно».

Сергей: «Может и уступить, потому что я не знаю, вернем ли мы границы с 2022 года, потому что ситуация очень тяжелая».

Галина: «Нет, я не согласна отказаться. Считаю, что все должно быть по закону, по конституции, прихоти каких-то других людей меня не интересуют. Я только за сохранение территорий».

Вадим: «Как решат сверху, так и будет, мы здесь люди маленькие, как говорится».

Евгения: «Это очень тяжело и очень страшно за следующие поколения, и уже столько убитых ребят, и столько мы все боремся. Думаю, нет, уступить этим невозможно».

Ольга: «Она просто вынуждена будет уступить, у нас нет другого выхода».

Александр: «Если уступить, то только немножко и ненадолго, а что нам делать? Пока под оккупацией находятся, у нас нет сил отбить, то можно и подождать. Германия столько лет ждала объединения, и мы подождем».

Галина Федоровна: «Ради мира, наверное, какими-то территориями может и уступить. Потому что они все равно не отступятся. Поэтому надо идти на какие-то компромиссы. Хочется, чтобы мир поскорее наступил».

Александра: «Конечно, хотелось бы, чтобы перемирие наступило как можно скорее, но уступать территории, когда уже так много сделано, это было бы не очень логично и правильно».

Людмила: «Только не территориями, нельзя. Очень много у нас беженцев, очень тяжело. Люди воюют столько лет, у нас учителя ушли на фронт. Как ушли, так и не вернулись. Нельзя, не с кем договариваться, не верю».

Александр: «Я не знаю, потому что мысли Зеленского мне совершенно непонятны».

Игорь Викторович: «Нежелательно, пусть Россия уступит, почему бы ей не уступить, у нее территория 1/6 суши».

Татьяна: «Всегда наиболее эффективный инструмент решения конфликта — это компромисс. Видимо, чем-то надо уступить, но я сейчас вам не готова ответить, чем именно».

Анатолий Александрович: «Я против что-то отдавать. Ничего не надо отдавать. Это — наше, и надо бороться, и добиваться, и наказывать этих преступников».

Ольга: «Очень тяжелый вопрос. С одной стороны, думается, что может, а сердце говорит нельзя, нельзя свое отдавать. Это же наши люди там, земля. Вот не могу я ответить на этот вопрос».

Владимир: «Одно то, чтобы не гибли люди, а в плане истории, почему Украина должна чем-то уступать? Вот так. Она уступит какие-то территории, а люди, которые там живут, скажут, что не хотят жить при русских, и как быть? Это какая-то проблема без решения».

Нина: «Если бы хотели уступить, уступили бы в 2022 году. А так положили уже столько людей, вообще кто-то понимает или нет?».

Наталья: «Такие серьезные вопросы, как «уступить территории», не могу комментировать, мне кажется, что это слишком серьезное решение, и на тех территориях проживают украинцы, поэтому это не только территории, это люди».

Даниил: «Я не могу вам сказать, я не компетентен для этого ответа».

Максим: «Уступать не надо ничем, столько людей уже пострадало. Многие обидятся, особенно те, что воевали».

Елена: «Мне бы не хотелось, если честно. Все, что наше, нужно, чтобы было наше, а там уже пусть политики решают».

Наталья: «Ребята столько пролили крови, какая может быть уступка территориями? Конечно, нет».

Вячеслав: «Хотя мы все здесь в основном русскоязычные, но нам мира с этими уродами не надо».

Валерий: «Нет. Ничем. Один раз уступишь, получишь второй раз. И так оно будет».

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