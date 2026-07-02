Ключевые моменты:
- 3 июля в Одессе и области ожидается жара до +34°.
- Ночью без существенных осадков, днем возможны кратковременные дожди и грозы.
- Во время гроз прогнозируют шквалы.
Погода в Одессе
В пятницу, 3 июля, жителей Одессы ожидает жаркая погода. В то же время во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.
По прогнозу, в течение суток будет переменная облачность. В ночные часы существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с. Во время грозы во второй половине дня возможны шквалы 15–20 м/с, поэтому синоптики объявили I уровень опасности (желтый).
Погода в Одесской области
Температура воздуха по области ночью составит 18–23° тепла, днем воздух прогреется до 29–34°. В Одессе ночная температура будет держаться в пределах 21-23 °, а днем ожидается 29-31 °.
На дорогах Одесской области видимость будет хорошей, что будет способствовать безопасным условиям для движения транспорта.
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