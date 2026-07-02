Ключевые моменты:

3 июля в Одессе и области ожидается жара до +34°.

Ночью без существенных осадков, днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы.

Во время гроз прогнозируют шквалы.

Погода в Одессе

В пятницу, 3 июля, жителей Одессы ожидает жаркая погода. В то же время во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

По прогнозу, в течение суток будет переменная облачность. В ночные часы существенных осадков не ожидается, а днем ​​местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с. Во время грозы во второй половине дня возможны шквалы 15–20 м/с, поэтому синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Погода в Одесской области

Температура воздуха по области ночью составит 18–23° тепла, днем ​​воздух прогреется до 29–34°. В Одессе ночная температура будет держаться в пределах 21-23 °, а днем ​​ожидается 29-31 °.

На дорогах Одесской области видимость будет хорошей, что будет способствовать безопасным условиям для движения транспорта.

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