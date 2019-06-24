Знаменитый одесский пианист выступил в коровнике

Президент международного фестиваля классической музыки Odessa Classics Алексей Ботвинов принял участие в фестивале Мекленбург-Форпоммерн (Германия), который проходит в необычном месте.

«Это невероятно, но правда. 25 лет назад семейство Мальтзан, которому принадлежал небольшой замок в немецкой глубинке еще с 18 века, выкупили его снова (Мекленбург-Форпоммерн было частью ГДР) и решили вдохнуть в него новую жизнь. И находящийся рядом большой коровник был переоборудован в… концертный зал на 1000 мест», – поделился впечатлениями Алексей Ботвинов на своей странице в Facebook.

По его словам, зал прославился уникальной акустикой, стал одной из основных концертных площадок музыкального фестиваля Мекленбург-Форпоммерн. Первый концерт здесь прошел ровно 25 лет назад – играл великий Иегуди Менухин. «Последнее десятилетие каждый фестивальный концерт тут распродан. Как и вчера — 1000 мест, Sold- out», – добавил Алексей Ботвинов.

Музыкант выступил совместно с музыкальной легендой Даниэлем Хоупом и оркестром New Century Chamber Orchestra (Сан-Франциско). Они играли музыку Шульхоффа, Филиппа Гласса, Леонарда Бернстайна и Джона Адамса.

Он отметил, что этот необычный зал оборудован кондиционерами. Пианист также обратился к депутатам Одесского облсовета с просьбой выделить деньги на систему кондиционирования Одесской филармонии. «Посмотрите – при желании даже из коровника в селе можно сделать современный кондиционированный концертный зал, в который будут на хорошие концерты приезжать тысячи людей. А Одесская филармония – в центре миллионного города, невероятно красива. Может сделаем, а?», – вопрошает музыкант.

Алексей Ботвинов заметил, что в Европе такие новые залы — далеко не редкость, к примеру, недавно он играл в бывшем зернохранилище.

Фото и видео: Алексей Ботвинов