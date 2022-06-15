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Знаменитый одесский перекресток: все преобразилось, трамваи вернулись (фото)

Знаменитый одесский перекресток: все преобразилось, трамваи вернулись (фото)

Знаменитый одесский перекресток на углу Преображенской и Пантелеймоновской – вечно бурлящий, а потом и долгоремонтируемый – сейчас как-то особенно радует глаз. Может быть, потому, что он стал некой вехой нашей жизни, где все поделилось на «до» и «после».

Его ремонт начался до войны. Потом остановился. После не только продолжился, но уже и окончен.

Сейчас этот перекресток не узнать: все новенькое и даже непривычное, учитывая выделенные трамвайные полосы, которые тянутся «розовыми линиями» по Преображенской.

Здесь вам и новшество в виде «венской остановки», и новый остановочный комплекс, который теперь не просто установлен, но и стал использоваться одесситами. А все потому, что и по Преображенской, и по Пантелеймоновской вернулись к своим привычным маршрутам одесские трамваи.

Одесский трамвай

По Пантелеймоновской теперь ходят трамваи 28-го и 5-го маршрутов, по Преображенской – №3, №10 и №12.

Кажется, все вошло в привычный ритм, да еще гораздо улучшенный. Одесситы не без радости присаживаются на сиденья новой остановки в ожидании своего трамвая. Остановочный комплекс, правда, пока еще без остекления.

Ну а как выглядит сам перекресток и все вокруг него – смотрите на наших фото:

Остановка трамвая в Одессе
Преображенный на углу Преображенской и Пантелеймоновской
перекресток на углу Преображенской и Пантелеймоновской
перекресток на углу Преображенской и Пантелеймоновской, остановка
перекресток на углу Преображенской и Пантелеймоновской, трамвай

Пока изучала виды обновления, женщина на остановке в ожидании трамвая дала оценку новшествам:

– Так удобно и красиво стало! Вот еще бы война поскорее закончилась…

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Редакция ПРОФИЛЬ

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