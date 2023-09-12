Знаменитая одесская каратистка завоевала 16-ю золотую медаль и престижный титул

Вице-чемпионка Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга в очередной раз стала лучшей каратисткой мира. В категории до 55 килограмм она выиграла три из четырех этапов Премьер-лиги и в пятый раз завоевала титул Grand Winner.

8-10 сентября в Дублине (Ирландия) прошел четвертый, заключительный этап Премьер-лиги WKF сезона 2023 по каратэ.

В соревнованиях приняли участие 350 атлетов из 58 стран мира. Украину в Дублине представлял 21 спортсмен. Среди них — и одесская каратистка, первый номер мирового рейтинга в категории «до 55 кг» Анжелика Терлюга.

Одесская спортсменка подтвердила свой класс, обыграв в финале японку Шиори Накамуру (5:0).

Для Анжелики это 16-е золото на соревнованиях такого уровня.

Девушка прокомментировала завоевание очередного “золота”:

«Моя 16 золотая медаль, детка. Спасибо, Дублин. Благодарю всех за теплые поздравления. Я наслаждаюсь своим путем и очень благодарна. И даже не спрашивайте, когда я остановлюсь».

Престижными наградами Grand Winner от Всемирной федерации карате (WKF) по итогам сезона Премьер-лиги отмечают лучших каратистов года главной серии соревнований под эгидой WKF. Победителями становятся спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов на этапах Премьер-лиги в течение сезона.

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