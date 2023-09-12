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Знаменита одеська каратистка здобула 16-у золоту медаль і престижний титул

Знаменита одеська каратистка здобула 16-у золоту медаль і престижний титул

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга вкотре стала найкращою каратисткою світу. У категорії до 55 кілограмів вона виграла три з чотирьох етапів Прем’єр-ліги і вп’яте здобула титул Grand Winner.

8-10 вересня у Дубліні (Ірландія) пройшов четвертий, заключний етап Прем’єр-ліги WKF сезону 2023 з карате.

У змаганнях взяли участь 350 атлетів із 58 країн світу. Україну у Дубліні представляв 21 спортсмен. Серед них – і одеська каратистка, перший номер світового рейтингу у категорії “до 55 кг” Анжеліка Терлюга.

Одеська спортсменка підтвердила свій клас, обігравши у фіналі японку Шіорі Накамуру (5:0).

Для Анжеліки це 16 золото на змаганнях такого рівня.

Дівчина прокоментувала завоювання чергового золота:

«Моя 16 золота медаль, дитинко. Дякую, Дубліне. Дякую всім за теплі привітання. Я насолоджуюся своїм шляхом і дуже вдячна. І навіть не питайте, коли я зупинюся».

Престижними нагородами Grand Winner від Всесвітньої федерації карате (WKF) за підсумками сезону Прем’єр-ліги відзначають найкращих каратистів року головної серії змагань під егідою WKF. Переможцями стають спортсмени, які набрали найбільшу кількість балів на етапах Прем’єр-ліги протягом сезону.

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