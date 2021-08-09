Полиция регулирует дорожное движение и контролирует исполнение правил. Но и полицию ведь нужно контролировать. Водители должны знать не только о своих обязанностях, но и правах.

Давайте посмотрим, какие есть спорные моменты и как можно избежать конфликтных ситуаций во время общения с патрульными на дороге.

Патрульный может измерять скорость с радаром в руке?

Пока нет четкого ответа. В законе о полиции написано, что приборы и устройства должны быть закреплены стационарно: на автомобиле, на здании и даже на одежде патрульного. Но на сегодняшний день есть как минимум два судебных решения, которые противоречат друг другу. Речь идет о законности применения радаров TruCAM.

В первом случае суд встал на сторону водителя. Полицейский не может держать радар TruCAM в руке, ведь в законе сказано, что приборы необходимо закреплять. А раз патрульный этого не сделал, то измерение с рук не соответствуют закону.

Во втором случае все произошло наоборот. Суд посчитал, что лазерный измеритель ТruCAM можно держать в руках, потому что он специально для этого создан. То есть имеет конструктивные особенности, которые подтверждают в ДП «Укрметртестстандарт».

Полиция может требовать открыть багажник?

Не всегда. В законе о полиции сказано, что полицейский имеет право требовать открыть багажник или двери салона только в трех случаях:

Если патрульный полагает, что внутри находится правонарушитель или лицо, которое насильно удерживают

Если считает, что в машине находится запрещенная вещь или нечто, представляющее опасность для жизни

Если имеет достаточно оснований считать, что автомобиль участвовал в совершении преступления или находится в месте, где может быть совершено такое преступление

Спросите, что именно патрульный хочет найти в вашей машине. И он обязан назвать причину своего интереса, таков закон. Если скажет, что проверяет наличие огнетушителя или знака аварийной остановки, то у полицейского нет таких полномочий. Просто скажите, что эти предметы у вас есть, и на этом все.

Кроме того, полицейский не может трогать руками вещи в багажнике. Это должен делать водитель.

А если хотят проверить VIN-номер под капотом?

Еще один спорный момент. Согласно правилам дорожного движения, по требованию сотрудника полиции, водитель обязан дать возможность проверить VIN-код. Однако, эта норма совсем не означает, что нужно открывать капот. У большинства современных автомобилей VIN-код указывают под лобовым стеклом. Полицейский вполне может проверить его там. И если багажник и двери салона указаны в законе о полиции, то про капот там ни слова.

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Фото: УНИАН