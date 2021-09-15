Куда летали одесситы в августе: топ направлений

Одесский аэропорт за 8 месяце в 2021 года превзошел показатели 2020. Услугами аэропорта «Одесса» воспользовались 188 564 пассажиров (151 798 на международных рейсах и 36 766 на внутренних).
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Пассажиропоток в августе увеличилось на 13% по сравнению с июлем 2021. Аэропорт принял и отправил 1935 рейсов (1357 международных и 578 внутренних).
Количество рейсов увеличилось на 10% по сравнению с июлем 2021
ТОП-5 направлениям в августе были:
- Стамбул (Турция)
- Борисполь (Украина)
- Анталья (Турция)
- Варшава (Польша)
- Вена (Австрия)
Возобновили рейсы в Будапешт Ryanairir. 20 августа в аэропорту превзошли показатели пассажиропотока 2020 года!
А еще в августе в одесском аэропорту:
- Открыли Центр вакцинации населения от COVID-19.
- Торжественно подняли над аэропортом крупнейший в Одессе флаг.
- Ко Дню авиации Украины провели экскурсию аэропортом для ветеранов авиации.
Ранее мы сообщали, что трафик Международного аэропорта «Одесса» в ближайшее время пополнится одним рейсом: давно не летавшая в наш город турецкая авиакомпания Pegasus будет совершать рейсы из Стамбула.
Кроме того Одесский аэропорт признали лучшим региональным в стране. Такое звание он заслужил после ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы.
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Фото и инфографика Одесского аэропорта