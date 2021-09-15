Куда летали одесситы в августе: топ направлений

Одесский аэропорт за 8 месяце в 2021 года превзошел показатели 2020. Услугами аэропорта «Одесса» воспользовались 188 564 пассажиров (151 798 на международных рейсах и 36 766 на внутренних).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток в августе увеличилось на 13% по сравнению с июлем 2021. Аэропорт принял и отправил 1935 рейсов (1357 международных и 578 внутренних).

Количество рейсов увеличилось на 10% по сравнению с июлем 2021

ТОП-5 направлениям в августе были:

Стамбул (Турция)

Борисполь (Украина)

Анталья (Турция)

Варшава (Польша)

Вена (Австрия)

Возобновили рейсы в Будапешт Ryanairir. 20 августа в аэропорту превзошли показатели пассажиропотока 2020 года!

А еще в августе в одесском аэропорту:

Открыли Центр вакцинации населения от COVID-19.

Торжественно подняли над аэропортом крупнейший в Одессе флаг.

Ко Дню авиации Украины провели экскурсию аэропортом для ветеранов авиации.

Ранее мы сообщали, что трафик Международного аэропорта «Одесса» в ближайшее время пополнится одним рейсом: давно не летавшая в наш город турецкая авиакомпания Pegasus будет совершать рейсы из Стамбула.

Кроме того Одесский аэропорт признали лучшим региональным в стране. Такое звание он заслужил после ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы.

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Фото и инфографика Одесского аэропорта