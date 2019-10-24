Зимнее время и наше здоровье: не забудьте в воскресенье перевести часы

В ночь с 26 на 27 октября в нашей стране состоится переход на зимнее время – в четыре часа утра стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Правда, речь идет только об обычных часах, компьютеры и смартфоны изменят свое время автоматически. Хотя переход на зимнее время экономит электроэнергию, наш организм воспринимает его без энтузиазма. Многие люди в течение примерно двух недель после перевода стрелок ощущают ухудшение самочувствия, сонливость и разбитость, появляются проблемы со сном, снижается иммунитет.

Чтобы организм не реагировал на смену времени настолько остро, его нужно подготовить к неизбежному стрессу.

Примерно за несколько дней до перехода на зимнее время начинайте вести более щадящий образ жизни: старайтесь не переутомляться, активные упражнения замените пешими прогулками, а отход ко сну смещайте каждые два дня на 15-20 минут.

Чтобы помочь организму адаптироваться, вам придется на время изменить и режим питания. Откажитесь от жирной и жареной пищи, алкоголя, пейте больше воды и травяных чаев, не злоупотребляйте кофе и крепким чаем. Чтобы утром чувствовать себя бодрыми, не ужинайте кашами, макаронами, хлебом и не переедайте.

Прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, помогут пополнить запас витамина D. Если нет возможности гулять на улице, посидите на балконе. От количества солнечного света и свежего воздуха зависят функции мозга и вегетативной нервной системы, которая руководит работой всего организма.

Переход на зимнее время предложил в 1784 году американский дипломат и изобретатель Бенджамин Франклин, чтобы экономить свечи. А вот переводить стрелки часов на час вперед начал англичанин Уильям Уиллет. Таким образом он пытался продлить для соотечественников световой день.

Фото: картина Сальвадора Дали “Постоянство памяти”