fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Зимнее время и наше здоровье: не забудьте в воскресенье перевести часы

Зимнее время и наше здоровье: не забудьте в воскресенье перевести часы

В ночь с 26 на 27 октября в нашей стране состоится переход на зимнее время – в четыре часа утра стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Правда, речь идет только об обычных часах, компьютеры и смартфоны изменят свое время автоматически. Хотя переход на зимнее время экономит электроэнергию, наш организм воспринимает его без энтузиазма. Многие люди в течение примерно двух недель после перевода стрелок ощущают ухудшение самочувствия, сонливость и разбитость, появляются проблемы со сном, снижается иммунитет.

Чтобы организм не реагировал на смену времени настолько остро, его нужно подготовить к неизбежному стрессу.

  • Примерно за несколько дней до перехода на зимнее время начинайте вести более щадящий образ жизни: старайтесь не переутомляться, активные упражнения замените пешими прогулками, а отход ко сну смещайте каждые два дня на 15-20 минут.
  • Чтобы помочь организму адаптироваться, вам придется на время изменить и режим питания. Откажитесь от жирной и жареной пищи, алкоголя, пейте больше воды и травяных чаев, не злоупотребляйте кофе и крепким чаем. Чтобы утром чувствовать себя бодрыми, не ужинайте кашами, макаронами, хлебом и не переедайте.
  • Прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, помогут пополнить запас витамина D. Если нет возможности гулять на улице, посидите на балконе. От количества солнечного света и свежего воздуха зависят функции мозга и вегетативной нервной системы, которая руководит работой всего организма.

Переход на зимнее время предложил в 1784 году американский дипломат и изобретатель Бенджамин Франклин, чтобы экономить свечи. А вот переводить стрелки часов на час вперед начал англичанин Уильям Уиллет. Таким образом он пытался продлить для соотечественников световой день.

Фото: картина Сальвадора Дали “Постоянство памяти”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Аватар
Ирина ВалентиноваПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Перевести часы: сегодня ночью Украина переходит на зимнее время

    Сейчас в Евросоюзе активно обсуждают отказ от перевода часов, так как многие европейцы недовольны этим и жалуются на ухудшение самочувствия. Что же ждет в этом случае Украину? Решение примут страны ЕС В нашей стране переход на зимнее и летнее время регламентируется Постанoвлением Кабинета Министров Украины «О порядке исчисления времени нa территории Украины» №509 oт 13

    ПОДРОБНЕЕ
  • Не забудьте перевести стрелки часов
    Не забудьте перевести стрелки часов

    Сегодня ночью Одесса, как и вся Украина, переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Ежегодно, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 1996 года, в Украине осуществляется переход на зимнее время – в последнее воскресенье октября, на летнее – в последнее воскресенье марта. В этом году стрелки часов следует перевести

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как влияет на организм перевод часов?
    Как влияет на организм перевод часов?

    30 октября в очередной раз в Украине, о чем напоминают нам множество новостных сайтов, в том числе и ukr.media состоится перевод часов на зимнее время, что подарит нам дополнительный час утреннего сна. Переводя стрелки часов на один час назад, многие задумываются о вреде или пользе такого процесса на организм человека. Врачи утверждают, что к осеннему

    ПОДРОБНЕЕ
  • Не забудьте перевести стрелки часов

    В ночь с 24 на 25 октября в Украине вводится зимнее время. Перевод часов на зимнее и летнее время установлен постановлением Кабинета Министров Украины. Перевод часов на зимнее время осуществляется в 4:00 на 1 час назад. В настоящий момент перевод часов используют в 78 странах мира. В то же время 161 страна мира отказалась от

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесситы, не забудьте перевести часы
    Одесситы, не забудьте перевести часы

    26 октября на всей территории Украины вводится зимнее время. Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины». Перевод стрелок часов произойдет в 4.00 по киевскому времени в ночь с 25 на 26 октября. В настоящий момент перевод

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить