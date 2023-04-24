Жительница Одесчины приревновала мужа до смерти

Жительница Болградского района Одесской области лишила жизни своего мужа, нанеся ему удар в шею кухонным ножом. Женщину задержали. Что же стало причиной такого ее поступка?

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, вечером 22 апреля муж и жена, жители одного из сел из сел Бородинской ОТГ вместе употребляли алкогольные напитки, а вскоре поссорились. В разгар конфликта 37-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им 52-летнего мужчину в шею, нанеся колото-резаную рану.

Скорую и полицию на место преступления вызвала соседка семейной пары, которой сообщила о случившемся вернувшаяся домой дочь супругов.

Но до прибытия медиков мужчина умер. Женщину задержали правоохранители.

По словам задержанной, ссора с мужем у нее началась из-за его ревности. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ей может грозить от 7 до 15 лет тюрьмы. А сейчас ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

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Фото иллюстративное