Журналист «Одесской жизни» стала лауреатом премии «Поэтический дебют»

Журналист сайта и газеты «Одесская жизнь» Тая Найденко стала лауреатом премии «поэтический дебют» на страницах литературно-художественного журнала «Новая Юность» за 2020 год.

Как сообщил украинский журналист и культуролог, редактор газеты «Всемирные одесские новости», вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский, Тая Найденко дебютировала на страницах №2 журнала с подборкой «О Родине, о птичках».

Это совпало с именинами её поэтического сборника «Всё дано», вышедшего в марте 2019 года, добавил Голубовский.

Он также приводит у себя в Facebook стихи нового лауреата:

Все говорят: – Поэзия не может

Быть больше скучной! Всё! Какого чёрта

Мы терпим эту нудную бодягу –

О Родине, о птичках, о любовных

Страданиях какого-то урода,

Довольного собой при этом, в общем,

Но как-то недовольного вообще?!

Пусть эта поэтическая сволочь

Хотя бы выступает перед нами!

Пред публикой, точнее. Или перед

Любым, кто оказался впереди!

Пусть он поёт хотя бы под гитару,

Пусть он хотя бы хорошо танцует,

Или хотя бы носит трость и шляпу,

Пусть он хотя бы ногти подстрижёт!

Пусть он следит за кожей и улыбкой,

Раз выдумал назваться здесь поэтом,

Пусть будет нам приятен, пусть покажет,

Как все небезразличны здесь ему!

Все говорят: «Поэзия – не может!».

И добавляют бред какой-то в рифму,

Как будто бы поэзия – про рифмы,

Как будто бы поэзия – про жизни,

Про среды, понедельники, субботы,

Про выпитое, зло, добро и связи

Какие-то между всем этим бытом,

Про смерть, или детей, или про бога,

Про котика, червонец, мясорубку,

Как будто бы поэзия – про что-то,

Что вообще понять могли бы все.

Все говорят: поэзия не может…

И правы. Ни-че-го. Все эти строчки –

Всего лишь бесполезная попытка.

Попытка не носить, к примеру, шляпу.

Не выступать перед своим народом.

Не нравиться ни вам, ни местным птичкам,

Ни Родине, ни матери своей.

Ходить без пистолета, без гитары,

Без паспорта, без денег, без опоры.

Без кожи. И уж точно – без улыбки!

С улыбкой – только если так нельзя.

Все говорят «Поэзия не может»

С каким-то очень недовольным видом,

Как будто бы им что-то обещали –

Кредит под это дело, летний отпуск,

Прогулку, секс, успехи в обороне

Страны или бессмертие в Париже,

И будто это всё не получилось

Из-за одной досаднейшей причины:

Поэзия, скотина, не смогла!

Все говорят: «Поэзия не может»…

Да с нами и кино уже не может!

Вот-вот откажет проза, а за нею –

Простейшие, привычнейшие вещи,

Такие, как мораль или убийство,

Вкус сладкого, шуршание бумаги,

Приятность наблюдения за кем-то,

Возможность помочиться или выйти

Через окно куда-либо ещё.

Начнётся удивительное время.

(Поэзия по-прежнему не сможет,

Конечно же…)

Тогда и станет важно

Умение ходить тут без опоры,

Без паспорта, без публики, без шляпы,

Перетекать из одного в другое –

И становиться рисовой бумагой,

Шуршанием бумаги или светом,

Кружащим над бумагой, или мыслью

О том, что на бумаге написать.

Без имени, без кожи, без улыбки.

Без глаз.

И наконец-то – без стихов.

Вы также можете ознакомиться с такими публикациями Таи Найденко на сайте «Одесская жизнь»:

«Одесский юмор похож на биткоин: его нет, но он есть!». Что говорят одесситы

Однако, как мы повзрослели: в чем разница между умными и дураками

«Наши дети» и «чужие дяди»: о границах и уважении к друг другу

Справка

Литературно-художественный журнал «Новая Юность» издается в Москве с февраля 1993 года. Бренд издания частично унаследован от ежемесячника «Юность» – одного из популярных литературных журналов советской эпохи. В настоящее время журнал существует только в интернете.

Премия «Поэтический дебют» была учреждена в 2012 году. Лауреаты этой премии поощряются публикацией книги в поэтической серии «Классики XXI века».

Фото: Facebook-страница Евгения Голубовского