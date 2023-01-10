Жизнь в оккупации: что будет со стажем и пенсией?

Чтобы получать пенсию со дня, следующим за днем рождения, в Пенсионный фонд надо обратиться в трехмесячный срок. Если оформить пенсию позже, ее будут выплачивать только со дня обращения. Однако люди, которые проживали или проживают на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий, не могут вовремя обратиться за назначением пенсии.

В Верховной Раде работают над законопроектом, который должен разрешить эту проблему. В частности, пенсии жителям «горячих точек» будут назначаться независимо от срока обращения:

пенсионерам по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

– со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста; лицам с инвалидностью – в соответствии с датой установления инвалидности органами медико-социальной экспертизы.

Такая норма будет действовать временно – на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены. Это позволит людям обращаться за пенсиями позже трехмесячного срока и при этом не терять свои деньги.

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Фото РБК Украина