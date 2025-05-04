Как рассказали в областном управлении Нацполиции, об инцидента, произошедшем на днях в одном из населенных пунктов Кубейской громады правоохранителям сообщила соседка семьи.
Устанавливая обстоятельства происшествия, в полиции выяснили, что 39-летняя женщина в своем дворе хотела спугнуть воробьев и случайно попала из пневматической винтовки в 9-летнюю дочь, которая стояла впереди.
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Девочку доставили в районную больницу с легким ранением голени для оказания медицинской помощи. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.
Относительно матери полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Женщине грозит штраф.
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