Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции, преступление быоо совершено в ночь на субботу, 3 мая 2025 года, в Яськовской громады Беляевскооо района.

Сегодня утром 43-летняя жительница одного из населенных пунктов громады сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери, отметив, что ребенок умер неожиданно.

Но во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва жестоко побила малышку из-за того, что она плакала.

Предварительно смерть ребенка наступила вследствие асфиксии (удушения). Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Женщину задержали. За убийство ребенка ей грозит до 15 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Следствие продолжается.

Ранее в Одесской области задержали жительницу Березовского района – женщина жестоко избила годовалого сына, отчего ребенок умер в больнице.

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