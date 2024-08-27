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Жительницу Одесской области судили за издевательство над матерью и сыновьями

Жительницу Одесской области судили за издевательство над матерью и сыновьями

Приговор суда получила 37-летняя жительница Раздельнянского района за систематическое психологическое насилие над матерью и сыновьями.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Злоупотребляя алкоголем, женщина постоянно устраивала скандалы в доме. Ее возмущали замечания 73-летней матери, которая просила дочь прекратить пьянствовать. Вместо того, чтобы прислушаться к матери, женщина ругалась и унижала своих близких, включая двух сыновей — 18 и 11 лет.

Мать неоднократно обращалась в полицию, пытаясь остановить агрессивное поведение своей дочери. Правоохранители реагировали на вызовы, составляя протоколы за административные правонарушения, в частности, по ч 1 и 2 ст 173-2 КУоАП.

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Однако, оказалось, что штрафы и предупреждения были недостаточно эффективными. Женщина игнорировала запрещающие предписания и продолжала оказывать психологическое давление на своих родных. Это привело к тому, что после очередного инцидента, следователи возбудили уголовное производство по ст 126-1 УК Украины.

Эта статья предусматривает наказание за систематическое совершение психологического насилия в семье.

Правоохранительные органы передали дело в суд. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с испытательным сроком на такой же срок.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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