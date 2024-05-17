Одесситка в прямом эфире распивала алкоголь и издевалась над ребенком: ее уже нашли

На видео, распространенном вчера, 16 мая, женщина в прямом эфире пьет водку, запивая пивом. Она пытается угостить алкоголем девочку, кричит и дергает ребенка, применяя ненормативную лексику.

Возмущенные люди стали выяснять место жительства этой женщины с ребенком. Как оказалось, она проживает в одном из районов Одессы.

Ребенка изъяли из семьи. Лица, допустившие противоправные действия в отношении малыша, будут привлечены к ответственности, в настоящее время с ними работают полицейские. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители выяснили, что на видео 23-летняя родная тетя двухлетней девочки. Она объяснила, что демонстрацией употребления алкогольных напитков, «угощением» племянницы пивом, бранью в ее сторону и дерганью она хотела привлечь большее количество подписчиков к своему аккаунту.

Полицейские разыскали и мать малыша — 26-летнюю одесситку, которая воспитывает ребенка сама. В поле зрения полиции и социальных служб раньше она не попадала.

Женщина объяснила, что накануне произошедшего с сестрой инцидента привезла ей дочь и оставила на время ремонта в своей квартире.

«Обе женщины находятся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.

Ребенка поместят в медицинское учреждение для осмотра. До выяснения всех обстоятельств девочкой будет заниматься служба по делам детей Одесского городского совета.

«Главное – ребенок в безопасности. Всем небезразличным большая благодарность», — сообщила руководительница городской Службы по делам детей Юлия Никандрова.