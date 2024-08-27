Мешканку Одеської області судили за знущання над матір’ю та синами

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Зловживаючи алкоголем, жінка постійно влаштовувала скандали в будинку. Її обурювали зауваження 73-річної матері, яка просила доньку припинити пиячити. Замість того, щоб дослухатися до матері, жінка лаялася і принижувала своїх близьких, включно з двома синами – 18 і 11 років.

Мати неодноразово зверталася до поліції, намагаючись зупинити агресивну поведінку своєї доньки. Правоохоронці реагували на виклики, складаючи протоколи за адміністративні правопорушення, зокрема, за ч. 1 і 2 ст 173-2 КУпАП.

Однак, виявилося, що штрафи та попередження були недостатньо ефективними. Жінка ігнорувала заборонні приписи та продовжувала чинити психологічний тиск на своїх рідних. Це призвело до того, що після чергового інциденту, слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 126-1 КК України.

Ця стаття передбачає покарання за систематичне вчинення психологічного насильства в сім’ї.

Правоохоронні органи передали справу до суду. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік і 6 місяців з іспитовим строком на такий самий строк.