Ночной обстрел Одессы: сильный взрыв и прилет с пострадавшими (ОНОВЛЯЕТСЯ)

В ночь с 18 на 19 июля российские войска в очередной раз ударили ракетами по Одесской области.

Пока нет информации, удалось ли сбить вражеские ракеты. Но сильный взрыв, который был слышен по всей Одессе, мог быть как раз в следствии попадания зенитной ракеты.

В тоже время, как сообщают очевидцы в соцсетях, в пригороде возник пожар. Причина его точно не известна – или падение обломков сбитой ракеты, или прилет. Похоже, пострадал частный сектор. На опубликованных видео видны пострадавшие мирные жители. Среди них пожилые люди.

Это был уже второй обстрел Одесской области за сутки. Утром 18 июля со стороны моря враг запустил 4 ракеты, одну из которых сбили, одна попала в мост и еще две в военный объект.

Одесская Жизнь продолжает следить за ситуацией…

Заглавное фото иллюстративное