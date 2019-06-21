Жители Ивановки скорбят по жестоко убитой Дарье Лукьяненко

Траур по Дарье Лукьяненко объявлен сегодня в Ивановке Одесской области. Похороны пройдут в этот же день.

Трагедия всколыхнула всю страну. На сайте президента собирают голоса под петицией с требованием ввести смертную казнь за такие преступления.

Подозреваемого в убийстве усиленно охраняют, поскольку многие жители Ивановки и хотят устроить самосуд. Охраняют и его дом: полиция опасается поджога. Торговую точку на рынке, где работает мать подозреваемого, исписали угрозами и обвинениями. При этом родители подозреваемого заявили, что они отказываются от сына. Они утверждают, что не знали о произошедшем и сами активно участвовали в поисках пропавшего ребенка.

Напомним, девочка пропала 13 июня, когда шла из дома в танцевальный кружок. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Но сразу ее найти не удалось. Поиски велись неделю – ребенка разыскивали сотни людей. К круглосуточным поискам были привлечены сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, были задействованы водолазы и авиация. 19 июня Дашу Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме одного из домов Ивановки.

Подозреваемый житель Ивановки уже признался в убийстве. Основной причиной смерти Даши Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.

Полиция возбудила в отношении него уголовные производства сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 4 ст. 152), незаконного лишения свободы (ч.2 ст. 146), убийства ребенка (ст. 115), надругательства над местом захоронения (ст. 297).

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, – пожизненное заключение.