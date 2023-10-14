У одесского побережья взорвали морскую мину (видео)

У одесской мэрии – очередная акция протеста против несвоевременных тендеров (фоторепортаж) Сегодня, 14 октября 2023 года, одесситы снова собрались у здания мэрии на Думской площади на акцию протеста. Эти акции продолжаются уже больше месяца, и, судя по всему, нынешняя суббота не стала исключением. ПОДРОБНЕЕ

О чем сообщает Генштаб ВСУ на утро 598-го дня войны? Сегодня, в субботу, 14 октября 2023 года, начались пятьсот девяносто восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Рассказываем о ситуации на разных направлениях фронта и потерях врага. ПОДРОБНЕЕ

Одесский треугольный сквер и его раритет (фоторепортаж) Одесский сквер «За мир»… Такой себе небольшой зеленый островок на Второй станции Большого Фонтана. С одной стороны — трамваи, с другой — авто… А он — как маленький оазис. Кстати, с «раритетом»… ПОДРОБНЕЕ