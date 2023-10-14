У одесского побережья взорвали морскую мину (видео)

Сегодня, в субботу, 14 октября, из-за штормовой погоды на одесское побережье вынесло морскую мину.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь», со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
По информации военных, взрывоопасный предмет обнаружили на расстоянии около километра от берега.
«Подразделением специалистов группировки разнородных сил совершен контролируемый подрыв. Мина уничтожена», – говорится в сообщении.
Военные также напоминают, что штормовая погода, присущая этому времени, может повторять подобные неприятные сюрпризы, и поэтому не следует забывать о соблюдении правил безопасности и не трогать подозрительные предметы.
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