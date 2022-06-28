Президент прокомментировал возможное нападение из Приднестровья

Владимир Зеленский предупредил, что любое возможное нападение из Приднестровья получит решительный ответ. Хотя для Украины это будет просто пощечиной, а не ударом.

Комментарий о вероятной атаке из Приднестровья Зеленский дал во время совместной пресс-конференции президентом Молдовы Майей Санду.

Любые действия на временно оккупированной территории Молдовы, в Приднестровье, угрожающие Украине, получат ответную реакцию. Такое заявление Зеленский сделал по результатам встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

Украина ответит ударом

По словам Зеленского, Украина действительно получает определенные неприятные сигналы по Приднестровью. И вопрос это также обсуждался на встрече с президентом Молдовы.

Они должны знать – эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье, находятся: для нас это будут не удары, а пощечина, мы точно ответим ударом,

– предупредил президент.

Зеленский также добавил, что нужно сделать все, чтобы не было дестабилизации в регионе. Украина всячески это демонстрирует.

Тем не менее россия и Приднестровье остаются общей угрозой для Молдовы и Украины.

О возможной атаке из Приднестровья говорят уже давно

Про возможное нападение из Приднестровья в Украине активно говорили еще в мае. Возможно оно и сейчас, ведь территория этой непризнанной республики на 100% контролируется Россией.

При этом глава государства отметил, что Украина не видит большой угрозы от вооруженных формирований, которые дислоцируются сейчас в «ПМР».

Хотя в мае события развивались так, что создавалось впечатление — население Приднестровья готовят к войне. российские спецслужбы совершали там провокации.

россия угрожает Молдове из-за Приднестровья

Заместитель председателя совбеза россии Дмитрий Медведев поздравил Молдову с получением статуса кандидата в члены ЕС. И заявил, что, вероятно, в этом случае Москве придется вмешаться, чтобы «спасти» жителей непризнанного Приднестровья. Чиновник сказал, что там проживает 220 тысяч россиян.

На фоне этих заявлений министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к правительству Молдовы и выразил поддержку. Он добавил, что угрозы другим государствам – это все, что осталось россии после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии.