Президент прокомментировал возможное нападение из Приднестровья

Владимир Зеленский предупредил, что любое возможное нападение из Приднестровья получит решительный ответ. Хотя для Украины это будет просто пощечиной, а не ударом.
Комментарий о вероятной атаке из Приднестровья Зеленский дал во время совместной пресс-конференции президентом Молдовы Майей Санду.
Любые действия на временно оккупированной территории Молдовы, в Приднестровье, угрожающие Украине, получат ответную реакцию. Такое заявление Зеленский сделал по результатам встречи с президентом Молдовы Майей Санду.
Украина ответит ударом
По словам Зеленского, Украина действительно получает определенные неприятные сигналы по Приднестровью. И вопрос это также обсуждался на встрече с президентом Молдовы.
Они должны знать – эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье, находятся: для нас это будут не удары, а пощечина, мы точно ответим ударом,
– предупредил президент.
Зеленский также добавил, что нужно сделать все, чтобы не было дестабилизации в регионе. Украина всячески это демонстрирует.
Тем не менее россия и Приднестровье остаются общей угрозой для Молдовы и Украины.
О возможной атаке из Приднестровья говорят уже давно
Про возможное нападение из Приднестровья в Украине активно говорили еще в мае. Возможно оно и сейчас, ведь территория этой непризнанной республики на 100% контролируется Россией.
При этом глава государства отметил, что Украина не видит большой угрозы от вооруженных формирований, которые дислоцируются сейчас в «ПМР».
Хотя в мае события развивались так, что создавалось впечатление — население Приднестровья готовят к войне. российские спецслужбы совершали там провокации.
россия угрожает Молдове из-за Приднестровья
Заместитель председателя совбеза россии Дмитрий Медведев поздравил Молдову с получением статуса кандидата в члены ЕС. И заявил, что, вероятно, в этом случае Москве придется вмешаться, чтобы «спасти» жителей непризнанного Приднестровья. Чиновник сказал, что там проживает 220 тысяч россиян.
На фоне этих заявлений министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к правительству Молдовы и выразил поддержку. Он добавил, что угрозы другим государствам – это все, что осталось россии после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии.