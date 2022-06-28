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Президент прокомментировал возможное нападение из Приднестровья

Президент прокомментировал возможное нападение из Приднестровья

Владимир Зеленский предупредил, что любое возможное нападение из Приднестровья получит решительный ответ. Хотя для Украины это будет просто пощечиной, а не ударом.

Комментарий о вероятной атаке из Приднестровья Зеленский дал во время совместной пресс-конференции президентом Молдовы Майей Санду.

Любые действия на временно оккупированной территории Молдовы, в Приднестровье, угрожающие Украине, получат ответную реакцию. Такое заявление Зеленский сделал по результатам встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

Украина ответит ударом

По словам Зеленского, Украина действительно получает определенные неприятные сигналы по Приднестровью. И вопрос это также обсуждался на встрече с президентом Молдовы.

Они должны знать – эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье, находятся: для нас это будут не удары, а пощечина, мы точно ответим ударом,

– предупредил президент.

Зеленский также добавил, что нужно сделать все, чтобы не было дестабилизации в регионе. Украина всячески это демонстрирует.

Тем не менее россия и Приднестровье остаются общей угрозой для Молдовы и Украины.

О возможной атаке из Приднестровья говорят уже давно

Про возможное нападение из Приднестровья в Украине активно говорили еще в мае. Возможно оно и сейчас, ведь территория этой непризнанной республики на 100% контролируется Россией.

При этом глава государства отметил, что Украина не видит большой угрозы от вооруженных формирований, которые дислоцируются сейчас в «ПМР».

Хотя в мае события развивались так, что создавалось впечатление — население Приднестровья готовят к войне. российские спецслужбы совершали там провокации.

россия угрожает Молдове из-за Приднестровья

Заместитель председателя совбеза россии Дмитрий Медведев поздравил Молдову с получением статуса кандидата в члены ЕС. И заявил, что, вероятно, в этом случае Москве придется вмешаться, чтобы «спасти» жителей непризнанного Приднестровья. Чиновник сказал, что там проживает 220 тысяч россиян.

На фоне этих заявлений министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к правительству Молдовы и выразил поддержку. Он добавил, что угрозы другим государствам – это все, что осталось россии после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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