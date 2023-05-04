Новости Одессы и Одесской области

Житель Одессы продавал несуществующие товары

Житель Одессы продавал несуществующие товары

38-летний «житель» одесского СИЗО успел восемь раз продать несуществующие портативные зарядные устройства, пока его схему не раскрыли. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мужчина, приговоренный за имущественные преступления к пяти годам лишения свободы, взялся за мошенничество, ожидая в следственном изоляторе перевода в тюрьму.

Мужчина, используя мобильный телефон, подключился к интернет-сети и разместил на одном из популярных сайтов объявления о продаже новых и подержанных повербанков. На сообщение отозвались восемь местных жителей.

Общаясь с потенциальными покупателями через мобильное приложение, правонарушитель заверял их о наличии указанного товара и готовности к его отправке по почте после предварительной подписки в размере 500 гривен. Люди соглашались на условия продавца и перечисляли деньги на его абонентский номер. В течение недели злоумышленник получил более четырех тысяч гривен, после чего прекратил общение с покупателями.

Теперь продавцу несуществующих товаров грозит еще 3 года лишения свободы дополнительно к существующим пяти.

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Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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