Одессит сжег торговые киоски на Таирова

Одессит обиделся на работодателя и сжег арендованное им имущество: полицейские разоблачили злоумышленника, умышленно поджегшего торговый павильон в Одессе.
Событие произошло в начале марта на улице Академика Вильямса. В результате противоправных действий поджигателя огнем было повреждено несколько киосков.
Правонарушитель зажигалкой поджег снаружи тентовое покрытие овощного МАФа. Занесенное пламя охватило сооружение и перекинулось на киоск, расположенный рядом. Жители соседнего дома сообщили о пожаре спасателям, которые его ликвидировали.
«За умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, правонарушителю грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет», — отметил начальник отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 Александр Мильчук.
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