Одессит сжег торговые киоски на Таирова

В Одессе работают усиленные наряды полицейских (видео) 2 мая – печальная дата для Одессы. Учитывая, что в стране идет война, митинги, марши, акции и любые другие массовые мероприятия в городе не запланированы, но всюду Одессу патрулируют усиленные наряды правоохранителей. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Украл знакомого и забил до смерти: стали известны детали ужасного преступления В Измаиле полицейские задержали 33-летнего мужчину по подозрению в незаконном похищении знакомого и нанесении ему смертельных телесных повреждений. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ