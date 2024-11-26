Житель Одесской области скончался от ранений, полученных на «горячем» направлении

Любашевскую громаду вновь всколыхнуло трагическое известие: в госпитале от боевых травм скончался военнослужащий Ласкорунский Виктор Петрович. Ему навсегда останется 57 лет.
Об этом сообщили в Любашевской громаде.
4 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области Виктор Ласкорунский получил множественные раны в результате взрыва мины.
К сожалению, спасти воина не удалось. После длительного лечения в военном госпитале, 23 ноября 2024 года Защитник умер.
В последний путь Виктора Ласкорунского проведут в среду, 27 ноября, в Любашевке. В этот день в громаде объявлен День траура.
16 ноября 2024 года на Запорожском направлении погиб житель Арциза Проданов Денис Сергеевич.
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