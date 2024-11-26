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Житель Одеської області помер від поранень, отриманих на «гарячому» напрямку

Житель Одеської області помер від поранень, отриманих на «гарячому» напрямку

Любашівську громаду знову сколихнула трагічна звістка: у госпіталі від бойових травм помер військовослужбовець Ласкорунський Віктор Петрович. Йому назавжди залишиться 57 років.

Про це повідомили в Любашівській громаді.

4 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі селища Нью-Йорк Донецької області Віктор Ласкорунський дістав множинні поранення внаслідок вибуху міни.

Віктор Ласкорунський

На жаль, врятувати воїна не вдалося. Після тривалого лікування у військовому госпіталі, 23 листопада 2024 року Захисник помер.

В останню путь Віктора Ласкорунського проведуть у середу, 27 листопада, у Любашівці. Цього дня в громаді оголошено День жалоби.

16 листопада 2024 року на Запорізькому напрямку загинув житель Арциза Проданов Денис Сергійович.

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