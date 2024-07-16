Ползающие жители Одессы

О желтых ушках и «злых ушах»

В Одессе и Одесской области змей достаточно много. Здесь преимущественно обитают четыре вида: ужи — обычный и водяной, полозы — желтобрюхий и сарматский. Все они не ядовиты. А полозы еще и относятся к исчезающим видам — занесены в Красную книгу Украины.

Самый массовый вид в Одесской области — водяной уж.

— Нередко люди, видя, как уж плывет по лиману, принимают его за гадюку, потому что у него нет желтых ушек, — отмечает Игорь Беляков. — Желтые ушки — у ужа обыкновенного. У водяного их нет. Но его также не надо бояться. Он никогда не кусается. Правда, может шипеть, плохо пахнуть, делать выпады.

Ядовитая змея — гадюка Никольского — обитает на севере Одесской области, в Савранском урочище. Но встречается она очень редко.

— Желтобрюхий полоз — самая большая змея Европы. Бывает более двух метров в длину. Он не имеет плохого запаха, но он очень агрессивен. Может кусаться, напугать, очень активно себя защищает. Их раньше называли в Украине «злые ужи», — рассказывает герпетолог, — Укусить может и сарматский полоз. Но он также не ядовит.

О змеях, полезных в хозяйстве, и переселенцах с Херсонщины

С каждым годом ужей и полозов в Одесском регионе становится все больше. Климатические условия для змей становятся более благоприятными. И кормовая база есть: питаются они грызунами, птицами, ящерицами.

— Это положительный фактор, — убежден герпетолог, — Ведь любая экосистема устойчивее, чем больше в ней видов. К тому же змеи, можно сказать, наши друзья. У людей, которые к змеям относятся спокойно, на дачных участках нередко живут желтобрюхи. Они борются с мышами и крысами, поедают слизней и улиток.

После Каховской экокатастрофы на Одесщину среди мелких животных принесло водяных ужей.

— Тот же вид, что и у нас, правда, отличаются окраской. После реабилитации мы их выпустили в природу, — рассказывает Беляков, — Я все время искал, ждал, что встречу степную гадюку. В тех местах, где произошла трагедия, она есть. Я думал, что они сюда доплывут. Но ни одного случая не было. Они, наверное, все погибли. Гадюка хорошо и плавать не умеет.

Посмотри змее в глаза

— Хотя ядовитых видов в Одессе нет, люди, когда встречают змею дома или в машине, чуть ли не каждый день мне звонят. Обычно проблему можно решить по телефону. Высылают на вайбер видео или фото. Но лучше — несколько хороших снимков. Если снимки качественные, я могу определить, что это за вид и что нужно сделать. Нередко говорю: эту можете брать руками — она вас не укусит, вынесите на лиман и там выпустите. А мне отвечают: а вдруг вы ошибаетесь, вдруг эта змея ядовитая? И боятся ее трогать. Поэтому надо учиться змей различать.

Все гадюки, объясняет герпетолог, небольших размеров. Так что если вы видите большую змею — она точно не ядовитая. К тому же гадюки бывают или совсем черными, или с характерным зигзагообразным рисунком на теле.

— А если есть возможность — посмотрите в глаза змеи, — рекомендует Беляков, — У ужа зрачок круглый — как у нас с вами. А у гадюки — вертикальный, как у кошки. Так что по глазам сразу можно отличить безопасную змею от ядовитой.

О спасении полоза и стационаре для змей

Не всегда можно решить проблему по телефону. Иногда приходится выезжать на вызов, чтобы спасти человека от змеи и змею от человека.

— В этом году позвонила женщина из Сухого Лимана. Говорит, в доме змея, собака ее напугала, — вспоминает герпетолог, — Прислала снимки — очень плохого качества, издалека. Ближе подойти боялась. Я смотрю: как будто это желтобрюхий полоз. Но немного не такая форма головы. Не могу определить вид. Приехал туда, нашел гадюку. Оказалось, что это молоденький желтобрюхий полоз, которого собака помяла — прикусила ему голову, там были раны, но на снимках казалось, что такая форма головы. Я его забрал. Удалось подлечить эту змею, и ее выпустили. Мы не держим желтобрюхих полозов — они плохо живут в неволе.

Кстати, змеи тоже болеют.

— Они имеют проблемы с паразитами, с кладкой яиц. Змеям и уколы ставят, и зонды, — рассказывает Беляков, — Врачи, которые работают в зоопарке, — очень ценные специалисты. Им надо уметь лечить и змей, и слонов, и тигров.

«Царапал, как котенок»

Поймать желтобрюха, особенно крупного, не специалисту достаточно сложно. Иногда без прямого вмешательства специалиста не обойтись.

— Недавно ездил я на вызов в район Совиньона, — вспоминает Беляков, — Приезжаю, в нише под пятиэтажкой сидит большой желтобрюх. Шипит на всех. Вокруг толпа, человек тридцать. Я в эту нишу не могу залезть — не могу его достать. Начинаю его провоцировать, чтобы он бросился на меня. И он бросается. Хватает меня за руку. Толпа при этом хором ахнула. Я не боялся этих укусов. Они не очень болезненны. У желтобрюха маленькие зубки. Их много, и они загнуты назад примерно как у щуки. Они очень острые, как иголочки, но мелкие. Полоз наносит царапины, как котенок, — царапает до крови, но не глубоко, особой боли нет, — рассказывает Беляков. — Потом я выпустил эту замечательную редкую змею на территории Нижнеднестровского национального парка — в дикую природу, где ее люди не будут беспокоить.

Как «пригреть змею на груди»?

В Одессе змеи обитают в парках и на морском побережье. А нередко люди сами привозят их в город.

— Вы выехали на пикник, остановились. Змея, если погода прохладная, ищет, где ей погреться, и лезет на теплый двигатель. Так в Одессу и приезжает. В жару машина раскаляется, когда стоит. Змея вынуждена уйти — и оказывается в подъездах, подвалах, — рассказывает Беляков. — Кстати, выражение «пригреть змею на груди» — не совсем метафора. Действительно, такое бывает, когда человек спит в палатке. Чтобы погреться, змея может залезть ему на грудь, прижаться к телу. Вот такое «доброе утро»!

Со змеей под машиной

На собственной машине прошлым летом привез змею в Одессу сотрудник Малиновского суда. Выяснить это удалось, когда один из работников обратил внимание на необычное поведение пса, живущего во дворе учреждения. Позвонили Белякову.

— Приехал: все сотрудники суда стоят на парковке возле одной машины. Под днищем машины обнаружили змею. Хозяин говорит: я ее видел, она шипит, к машине подойти боюсь. Под машину залезть не смог. Попросил отогнать, наехать колесами на бордюр, чтобы она выше стала. Сначала хозяин просто боялся в машину сесть, но потом все же заехал. Я туда залез и вижу — сидит сарматский полоз. Врезался как-то во все эти механизмы. Я его полчаса не мог достать. Ведь надо было ему не навредить — не поцарапать, не порвать. Я с трудом его оттуда вытащил. Лежал на спине все это время. Потом вылезаю, сажусь, держу эту змею на вытянутых руках. Жара — чувствую, что могу сознание потерять. Сотрудники суда это видят, но говорят: «Мы вам не можем помочь». К змее подойти боятся, — смеется Игорь Беляков.

* * * * *

Люди меняются к лучшему, утверждает директор зоопарка. Они становятся более гуманными, сострадательными. 20-30 лет назад, увидев змею возле себя, в машине, сразу пытались ее убить. Сейчас стараются ее не обидеть.

Он любит цитировать древнекитайскую поговорку о змеях: «Покоится, как камень. Течет, как ручей. Среди всех существ на земле правит змея мудростью, потому что не спешит и не медлит». И убежден — человеку у змей есть чему поучиться.