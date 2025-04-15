Подробности инцидента сообщили в полиции Одесской области.

Несколько дней назад вечером на одном из блокпостов в Сафьяновской громаде военнослужащие Измаильского районного ТЦК остановили для проверки двоих мужчин. Они не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили.

Вскоре на место приехал на машине вооруженный мужчина. Вместо документов он через окно автомобиля наставил на военнослужащих карабин и пригрозил его применить. Задержанные мужчины быстро сели в авто, после чего они скрылись в неизвестном направлении.

Вызванная следственно-оперативная группа полиции разыскала всех трех мужчин. Ими оказались местные жители.

Водителя полицейские задержали, а его пассажиров передали в ТЦК для проверки.

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В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли зарегистрированные на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему, а также 158 патронов различного калибра.

44-летнему мужчине сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание лишением свободы на срок до восьми лет