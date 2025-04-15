Подробиці інциденту повідомили в поліції Одеської області.

Кілька днів тому ввечері на одному з блокпостів у Саф’янівській громаді військовослужбовці Ізмаїльського районного ТЦК зупинили для перевірки двох чоловіків. Вони не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу зателефонували.

Невдовзі на місце приїхав на машині озброєний чоловік. Замість документів він через вікно автомобіля наставив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосувати. Затримані чоловіки швидко сіли в авто, після чого вони зникли в невідомому напрямку.

Викликана слідчо-оперативна група поліції розшукала всіх трьох чоловіків. Ними виявилися місцеві жителі.

Водія поліцейські затримали, а його пасажирів передали до ТЦК для перевірки.

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Під час обшуку за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю і карабін з глушником до нього, а також 158 патронів різного калібру.

44-річному чоловіку повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років.